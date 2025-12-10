Haberler

Samsun'da 13 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde ve evinde toplam 13 bin 552 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:51

İlkadım ilçesinde O.K. (28) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulurken, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu haplar sonrası ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada da çok sayıda sentetik ecza bulundu. Toplamda 13 bin 552 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ele geçirildi. Şüpheli O.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.