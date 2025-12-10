Haberler

Sabiha Gökçen'den 1 yılda 44 milyondan fazla kişi uçtu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 Ocak-Kasım dönemine ait verilerine göre toplam 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşti, 44 milyon 217 bin 405 yolcu havalimanını kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık trafik sonuçlarına göre, söz konusu aylarda 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşirken, 44 bin 217 bin 405 yolcuya hizmet verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, havalimanını 2025 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık yolcu ve trafik sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan verilere göre havalimanı Kasım ayında iç hatlarda 9 bin 409, dış hatlarda 13 bin 680 olmak üzere toplam 23 bin 089 uçak iniş-kalkış yaptı.

Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 758 bin 618, dış hatlarda 2 milyon 387 bin 864, olmak üzere toplamda 4 milyon 146 bin 482 yolcuya hizmet verildi. Ocak-Kasım ayları dönemini kapsayan 11 aylık verilere göre ise iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplam 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanını, söz konusu dönemde iç hatlarda 19 milyon 442 bin 009, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu kullandı.

