Kolunu silaj makinesine kaptıran küçük çocuğun kahreden ölümü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesinin şaft bölümüne kaptıran Miraç Köse (10), hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:32

Samsun'da yürek yakan olay, Tekkeköy ilçesindeki Yeni Büyüklü Mahallesi'nde yaşandı. Miraç Köse (10), evlerin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı.

BABASI 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

AA'daki habere göre babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

