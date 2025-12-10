Haberler

Kartalkaya'daki faciada 9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı!

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişi yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralanığı yangında açılan dava 31 Ekim'de sona erdi ve sanıklara ceza yağdı. Bolu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personeline ise yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı. Bolu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personeline yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, 31 Ekim'de mahkeme heyeti kararını açıkladı.

CEZA YAĞDI

Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

DİĞER SANIKLARA FARKLI CEZALAR

Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIĞA BERAAT

Heyet, mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.

Davanın sonuçlanmasının ardından yakın zamanda Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında verilen cezaların gerekçeli kararını açıkladı. 847 sayfalık gerekçeli kararda sanıklara verilen cezaların gerekçeleri tek tek açıklandı.

Eylül ayında Danıştay 1. Dairesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli 9 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Bolu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığında Yatırım İşletmeler Genel Müdürü N. Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı L.K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı E.Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ş.A D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı B.Ç.Ç., baş kontrolörler M.A., B.B., R.A. ve Ş.A.A.'ya yurt dışına çıkış yasağı verildi.

