Haberler

Yaşam Haberleri

Diyarbakır’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeni ile hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:52

Paylaş





Diyarbakır'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken araç sürücüleri hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Hayatı olumsuz etkileyen sis nedeni ile hava ulaşımında da aksaklıklar meydana geldi. Bazı uçuşların, yoğun sis nedeni ile gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

Sisin öğlen saatlerine kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.