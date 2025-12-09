Van’da buzlanmış yol faciaya yol açtı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 09.12.2025 17:26

Fotoğraf (DHA)

Hakkari'den Van yönüne giden otomobil, kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe ardından da savrularak refüje çarptı. Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı.