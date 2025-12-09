Van’da buzlanmış yol faciaya yol açtı: 5 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve yoldaki buzlanma faciaya yol açtı. Buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli yakınında meydana geldi.
Hakkari'den Van yönüne giden otomobil, kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe ardından da savrularak refüje çarptı. Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı.