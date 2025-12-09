Yaşam

Van’da buzlanmış yol faciaya yol açtı: 5 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar ve yoldaki buzlanma faciaya yol açtı. Buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Van’da buzlanmış yol faciaya yol açtı: 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli yakınında meydana geldi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Hakkari'den Van yönüne giden otomobil, kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe ardından da savrularak refüje çarptı. Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN