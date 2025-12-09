Haberler

Sevgilisiyle konuşmak için geldiği okulun önünde intihar girişiminde bulundu

Sevgilisiyle konuşmak için geldiği okulun önünde intihar girişiminde bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde ayrıldığı eski sevgilisi ile konuşmak için çalıştığı okulun yakınına gelen şahıs önce yanında getirdiği tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra intihara kalkıştı. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ikna çabalarına rağmen başına dayadığı silahı ateşleyen Ayhan G. ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında beldedeki Abdipaşa ilkokulunda meydana geldi. Bir süre önce Abdipaşa ilkokulunda hizmetli olarak görev yapan eski sevgilisi E.Ü.'nin yanına giden ve çıkan tartışmada iddiaya göre ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ayhan G. için şikayet üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunan manav Ayhan G., akşam saatlerinde yeniden okula silahla gelerek, bir kez daha E.Ü. ile görüşmek istedi. Kadın 'KADES' uygulaması yardımıyla durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede okula gelen jandarma ekipleri okul bölgesinde ve dışında güvenlik önlemi aldı. Okulun yan sokağında havaya 3 el ateş ederek, E.Ü. ile görüşmek istediğini ve intihar edeceğini söyleyen Ayhan G. jandarmanın uzun süren çabalarına rağmen ikna edilemedi. Ayhan G., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

