Kastamonu’da zehir tacirlerine geçit yok: 1 tutuklama

Operasyonda yapılan aramada 19 gram metamfetamin, 527 gram kannabinoid, yaklaşık 90 kullanımlık 2 adet kannabinoid emdirilmiş peçete parçası, 6 gram esrar, 3 adet ekstazi hap, 4 adet sentetik ecza hapı, 194 adet mini kilit poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet tabanca fişeği, 5 adet cep telefonu ve SIM kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 200 dolar ile bin 180 avro ve 236 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.