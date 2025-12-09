Ekipler seferber oldu! Hatay’daki yaylada korkutan heyelan

Giriş Tarihi: 09.12.2025 19:26

Fotoğraf (İHA)

Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir vatandaşın heyelandan zarar görmediği tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı.