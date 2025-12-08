Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu | Anadolu Yakası kilit

Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:37

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiği (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.