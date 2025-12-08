Haberler

Van'da otel yangını! Korkulan olmadı alevler söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı otelin arka kısmındaki 3 katlı bölümde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 22:02

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı otelin arka kısmındaki 3 katlı bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan otelin arka bölümünün üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla binadakiler tahliye edildi, polis ekipleri de sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

