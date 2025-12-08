Sevgilisinin annesini çekiçle katletti! Kan donduran diyalog ortaya çıktı: "Ya kansızlıktan ölürsün ya da..."

Giriş Tarihi: 08.12.2025 20:40

Zanlı daha sonra Melisa'nın gelmesi için evde 4 saat bekledi. Bir süre sonra eve gelen Melisa Nur G.'nin ağzını tutup boynuna bıçak dayadı ve 'hemen polisi ara intihara kalktım' diye ihbarda bulun dedi. Korkuyla polisi arayan genç kız ne yapacağını bilemedi. O sırada şüpheli Melisa'yı boynundan yaralayıp evden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Hasan E. yakalanarak tutuklandı.

Kan donduran olay 11 Nisan 2025'te saat 15.05 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Hasan E . kendisinden ayrılan kız arkadaşı 17 yaşındaki Melisa Nur G.'yi görmek için saat 15.05 sıralarında eve geldi. Evde yalnız olan anne Sevda Gül ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine eline aldığı çekiçle genç kadını vahşice katletti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı , yaşanan vahşi cinayet ve zincirleme suçlarla ilgili hazırladığı 5 sayfalık iddianameyi tamamladı. Kan donduran olayla ilgili hazırlanan iddianame, cinayetin seyrini ve saldırının tüm detaylarını ortaya koydu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Esenyurt 'ta 11 Nisan 2025'te yaşanan ağır suçun tüm ayrıntılarını ortaya koydu. İddianameye göre 17 yaşındaki Hasan E., ayrıldığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'ye yönelik saldırısını defter teslim etme bahanesiyle planlayarak gerçekleştirdi. Olayda Melisa'nın annesi Sevda Gül yaşamını yitirdi, Melisa ise ölümden döndü.

FOTOĞRAF: SABAH

YANINA ALDIĞI ÇEKİÇLE EVE GİTTİ

İddianameye göre Hasan E. ile Melisa Nur bir dönem arkadaş, sonrasında sevgili oldu. Olaydan yaklaşık 2–3 hafta önce ayrılan çiftin kopuşu sonrası Hasan E.'yi öfkelendiği belirtildi. 11 Nisan günü Hasan E., çantasına koyduğu 23–30 cm boyunda çekiçle Melisa'nın Esenyurt'taki evine gitti. Saat 15.05'te kapıyı Melisa'nın annesi Sevda Gül açtı. Hasan E., anneye karşı cebir kullanarak zorla içeri girdi ve konutta kalmaya devam etti.

ANNEYİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, Hasan E'nin yanında getirdiği çekiçle öldürme kastıyla Sevda Gül'e vurduğu ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği yazıldı. Saldırının ardından Hasan E., evde yaklaşık 4 saat 23 dakika boyunca bekledi. Savcılığa göre bu süre, Melisa'nın eve gelmesini beklemek için planlı olarak geçirildi.

EVDE PUSU KURDU

İddianameye göre saat 19.28'de Melisa eve girdi. Hasan E., saklandığı yerden çıkarak bir anda genç kızın üzerine atladı. Melisa'nın ağzını ve burnunu kapatarak nefes almasını engelledi. Genç kız kendisini kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Hasan E. daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağını Melisa'nın boynuna sapladı. Melisa olayı anlamaya çalışırken sanığın birkaç kez daha bıçakladığı iddianameye girdi.