Yaşam

Palandöken geçidinde ulaşıma kar engeli

Erzurum’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayıtı olumsuz olarak etkiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Palandöken geçidinde ulaşıma kar engeli

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı araçlar yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yoldan gecen diğer sürücülerin halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

ERZURUM'DA YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, yollarda yaşanabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.