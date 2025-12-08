Haberler

Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını sis kapladı ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin tarihi mekanlarını adeta görünmez kıldı. Binlerce yıldır 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi mekanları sisle buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Cami, İçkale Müzesi, Ulu Cami ve Dört Ayaklı Minare gibi şehrin ikonikleşen yapıları sis altında kaldı. Bu güzel manzaraları kaçırmamak için vatandaşlar telefonları ile anı ölümsüzleştirdi. Tarihi Sur ilçesinde zaman adete geri sarılışmış gibi görünürken manzara görenleri heyecana boğdu. Ayrıca sokak ve caddelerde havanın soğuk ve sisli olmasından dolayı sessizlik hakim olduğu görüldü.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre kent genelinde cuma gününe kadar yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.