Büyükçekmece'de garip olay! Göle ateş etti: O anlar sosyal medyada paylaştı
Büyükçekmece Gölü'nde bir şahıs uzun namlulu silahla göle ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan C.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlginç olay Büyükçekmece Gölü'nde yaşandı. 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü'nün kenarında C.Y. işimli şahıs elinde uzun namlulu silahla Büyükçekmece Gölü'ne ateş etti. Olayın ardından C.Y., göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.Y.'nin adresini kısa sürede belirledi. Şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin göle ateş ettiği tüfek ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.