Haberler

Yaşam Haberleri

Ankara’da eski sevgili dehşeti! Kız arkadaşını ağır yaralayan şahıs yakalandı

Ankara’da eski sevgili dehşeti! Kız arkadaşını ağır yaralayan şahıs yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı. Eski kız arkadaşını kesici aletle ağır yaralayan şahıs, olayın ardından kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 17:47

Paylaş





Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören'de eski kız arkadaşını kesici aletle ağır yaralayan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda G.T. isimli kadın, eski erkek arkadaşı M.S. tarafından kesici aletle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN