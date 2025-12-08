Haberler

Abdest aldığı sırada kalp krizi geçirdi! Yaşamını yitirdi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde akşam namazı için abdest alan Aydın Konuk, kalp krizi geçirdi. Aniden fenalaşan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuk yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamadı.

Olay ilçeye bağlı Kuzgun Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Aydın Konuk, akşam namazı için evinde abdest aldığı sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla hastaneye kaldırılan Konuk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



