Samsun’da Komşusunun ağaç kesimine yardım ederken hayatını kaybetti

Samsun’da komşusuna ağaç kesimi sırasında yardım ederken traktörle çekilen ağacın dalı kafasına çarpan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 15:41

Olay,Samsun'un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55) komşusu Yaşar Gür'e ait bahçede akasya ağacı kesimine yardıma gitti.

Kesilen ağacı Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ömer Güroğlu'nun cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.