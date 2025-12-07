Haberler

Kadıköy'de sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Kadıköy Fikirtepe’de aşırı yağış sonrası inşaat şantiyesi ile bitişiğindeki apartman arasındaki istinat duvarı toprak kaymasıyla çöktü. Polis ve zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Kadıköy'de inşaat şantiyesi ile yanındaki apartman arasında bulunan istinat duvarı, aşırı yağışın ardından yıkıldı.

Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'taki inşaat alanında bulunan istinat duvarının, sağanağın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu yıkılması üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

HASAR OLMAYINCA EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Şantiye yanındaki binada oturanlar, tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı. Ekipler çökme yaşanan alanı kapatarak bina ve şantiye çevresinde önlem aldı. Bölgede inceleme yapan ekiplerin binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

