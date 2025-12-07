Haberler

Amasya’da korkunç kaza: İki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde adeta faciaya davetiye çıkaran bir kaza meydana geldi. İki kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 18:03

Edinilen bilgiye göre, Şeref K. yönetimindeki 34 DK 5819 plakalı kamyonet, önünde seyir haldeki Ali A.'nın kullandığı 19 AGF 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hasar gören araçlardaki yaralıların yardımına vatandaşlar yetişti.

Kazada sürücülerin yanı sıra Satı K. ve Zeynal A. da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

