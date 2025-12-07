Haberler

Adana’da motosikleti önce çömelerek sonra yatarak sürdü

Adana’da bir kişinin motosikleti önce çömelerek, sonra da yatarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 16:53

Adana'nın en işlek yollarından biri olan D-400 Karayolunda bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketlerle gören herkesi şaşkına çevirdi. Sürücü motosikleti önce çömelerek sürdü. Daha sonra ise motosikleti yatarak sürdü. Motosikleti sürekli değişik hareketler yaparak kullanması yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında araç trafiğinin yoğun olduğu yolda tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.