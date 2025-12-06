Sakarya'da zehir tacirlerine geçit yok: 9 gözaltı

Giriş Tarihi: 06.12.2025 18:26

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf (İHA)

Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 143 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Bölgedeki zehir tacirlerine geçit vermemek için emniyet güçlerinin operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.