Mağarada korkunç son! Jeneratör gazı can aldı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir mağaraya giren Kesim Kara (58) jeneratörden sızan gazdan zehirlendi. Mağarada Kara'nın baygın yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öğle saatlerinde bir mağraya giren Kesim Kara, hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Kara'nın jeneratörden sızan gazdan zehirlendiği ortaya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü kırsalında meydana geldi. Mağarada hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.