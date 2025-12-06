Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 06.12.2025 18:32

Kontrolden çıkan kamyon devrildi (İHA)

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan R.K. (25) idaresindeki 33 AUM 009 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 06 DVY 536 plakalı hafif ticari araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.