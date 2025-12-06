Yaşam

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon dehşet saçtı. Kontrolden çıkan araç, önce park halindeki bir otomobile, ardından bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir Eskiköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan R.K. (25) idaresindeki 33 AUM 009 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 06 DVY 536 plakalı hafif ticari araca daha sonra ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

