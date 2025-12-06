Haberler

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: Araçlardan biri cami bahçesine girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda araçlardan biri savrulmasıyla cami bahçesine girdi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçlar çekici ile kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, E.Y. yönetimindeki 38 HJ 605 plakalı otomobille, C.C. yönetimindeki 38 DU 929 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller caminin bahçesine girerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de yaralanan olmadığını belirledi.



Otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

