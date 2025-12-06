Emine Erdoğan, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Giriş Tarihi: 06.12.2025 18:08

FOTOĞRAF: AA

"Dijital dünyanın hızla değişen koşulları, çocuklarımızın korunmasını artık ertelenemez bir sorumluluk haline getiriyor. Sanal ortamda siber zorbalık, dijital bağımlılık ve daha pek çok riskle karşı karşıya kalan çocuklarımız için yetişkinlerin bilinçli rehberliği büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaktan memnuniyet duydum. Herkesi, çocukların dijital haklarını güçlendirmek için bu sözleşmeye destek vermeye davet ediyorum. Mesajlarıyla daha iyi bir geleceğe hizmet edecek olan zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, TRT Ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum."