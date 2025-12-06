Başkan Erdoğan'a hakaret suçundan aranan zanlı tutuklandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında aranması bulunan A.K. isimli şahıs Çanakkale'de gözaltına alınmasının ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklamada 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.