Ankara'da feci kaza! Kamyon devrildi: Çok sayıda hayvan telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda çok sayıda hayvan telef olurken sürücü hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 22:38

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi ile İğciler yolu üzerinde küçükbaş hayvan yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 06 BCD 630 plakalı kamyonun, etkili yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada kamyonda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol güvenliği sağlanırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

