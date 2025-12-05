Haberler

Sivas'ta öğretmen öğrencisinin hayatını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı

Sivas'ta bir ortaokul öğrencisinin nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı. Öğretmeninin yanına koşan öğrenci, Beden Eğitimi öğretmeninin müdahalesi sonrası kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sivas Recep Handan Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüs esnasında bahçede arkadaşıyla mandalina yiyen 11 yaşındaki Çağdaş Gürbüzer'in nefes borusuna mandalina parçası kaçtı. Yutkunamayınca bahçede bulunan Beden Eğitimi öğretmeni Yunus İşler'in yanına koşan 6. sınıf öğrencisi, yardım istedi. Öğretmeninin Heimlich Manevrasıyla kurtulan öğrenci, kısa sürede şoku atlattı.

Recep Handan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çağdaş Gürbüzer, "Arkadaşımla beraber oturmuş mandalina yiyorduk. Burnum tıkalıydı, ağzımdan nefes almaya çalıştım. O sırada mandalina boğazıma kaçtı. Yutkunmaya çalıştım ama yutkunamadığım için hemen hocama koştum. Hocam bana Heimlich Manevrası yaptı. Hocam hemen bizim önümüzde duruyordu. Hocam da sakin durup Heimlich Manevrası yapmaya başladı. Sonra da mandalina nefes borumdan çıktı. Böylesi olayları internette görüyordum. Biraz da oradan biliyorum. Biraz korktum ama sakin kalmaya çalıştım. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum, ellerinden öperim" dedi.

Yaptığı Heimlich manevrası ile öğrencinin hayatını kurtaran Recep Handan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus İşler ise, "Çocuğumuz o gün okul nöbetçisiydi. Mandalina yiyorlardı. Ben okul bahçesindeyken çocuğumuz bir anda yanıma geldi. İki eliyle dokunarak boğazına bir şey kaçtığını anlatmaya çalıştı. Heimlich Manevrasıyla çocuğumuzu bu durumdan kurtarmaya çalıştık, çok şükür ki kurtardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vermiş olduğu İlk Yardım Seminerlerine katılmıştım. Zaten alanım da Beden Eğitimi olduğu için bu bilgilere sahiptim. Orada zor olan şey sakin kalmaktı. Şükür ki onu da atlattık. Onun o güzel duruşu, sakin kalıp yanıma gelmesi bizi sevindiren nokta oldu. En azından çocuklarımızın da bilinçli olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.