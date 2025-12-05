Haberler

Muş’ta katliam gibi kaza: 2 ölü 4 yaralı

Muş’un Varto ilçesi ve çevresinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

05.12.2025 20:10

Varto-Karlıova kara yolunun Köprücük köyü yakınlarında H.K. idaresindeki 53 EA 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada S.K. hayatını kaybetti, sürücü ile M.K. yaralandı. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkut-Bulanık kara yolunun Kümbet Kavşağı'nda sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

