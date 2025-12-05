Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 05.12.2025 01:56

Yangın, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesinde seyir halinde bulunan otomobilde çıktı.

İddiaya göre, 1. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.