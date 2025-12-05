Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Çorum'un kuzey kısmında kalan ilçelerinde yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle D100 kara yolu Osmancık geçişinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. D100 kara yolu ve Osmancık-Çorum kara yolunda sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, sisin yoğun olduğu güzergahlarda sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.