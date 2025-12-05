Haberler

Yaşam Haberleri

Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 14:22

Paylaş





Çorum'un kuzey kısmında kalan ilçelerinde yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle D100 kara yolu Osmancık geçişinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. D100 kara yolu ve Osmancık-Çorum kara yolunda sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, sisin yoğun olduğu güzergahlarda sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.