Başsavcılıktan Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MR.fergio' hesabından adliyeye helikopterle giriş yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, hakkında 'yanıltıcı bilgi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 04 Aralık'ta 'mr.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı, ayrıca ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine; 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

