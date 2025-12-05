Başakşehir'de katliam gibi kaza! Ölü sayısı 3'e çıktı

Giriş Tarihi: 05.12.2025 21:25

Başakşehir 'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yalçın Tınaz (46) ve eşi Emel Tınaz (40) ile diğer araçlardaki yaralılardan Semih Kaplan hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF: AA

Yolda kaymaya başlayan beton mikseri başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Yalçın Tınaz ve eşi Emel Tınaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç, Turan Arslan ve Semih Kaplan da yaralı olarak çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Semih Kaplan (35), kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.