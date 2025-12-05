Haberler

Başakşehir'de beton mikseri dehşet saçtı! 2 ölü 5 yaralı

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan beton mikseri aynı istikamette ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Olayda 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 21:25

Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri aynı istikamette ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeritte geçti. Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin öldüğü kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipler, yararlıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

