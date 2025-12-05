Antalya'da facia gibi kaza: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 05.12.2025 20:29

Fotoğraf (İHA)

Harun Reşit B. idaresindeki 42 ADK 819 plakalı otomobil, Akseki'den Manavgat yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şeridinden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Muhammet E. yönetimindeki 07 ANU 296 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.