Haberler

Yaşam Haberleri

Muş'ta üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı

Muş'ta üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı

Muş'ta trafik denetimi sırasında üşüyen motosikletli kuryeye kendi eldivenini veren trafik polisi Rıdvan Dağdemir'in görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:19

Paylaş





İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Dağdemir, mesai arkadaşlarıyla birlikte İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştiriyordu.

Denetim sırasında elleri soğuktan etkilenen motosikletli kurye Bilal Şahin'in durumunu fark eden polis memuru, üşüyen sürücüye kendi eldivenini vererek gönülleri ısıttı. Bu anlar, kuryenin kask kamerasına yansırken görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memurunun duyarlı davranışı kısa sürede geniş kitlelerin takdirini kazandı. Yoğunluk nedeniyle arkadaşlarına destek olmak için paket dağıtımına çıktığı sırada trafik uygulamasına denk geldiğini söyleyen kurye Şahin, hava şartlarının oldukça soğuk olduğunu ve bu esnada Trafik Polisi Rıdvan Dağdemir'in tereddüt etmeden yeni aldığı eldivenini kendisine verdiğini ifade ederek, "Geçen gün kurye arkadaşlarım yoğun iş temposundan dolayı sıkışmıştı. Ben de destek olmak için paket dağıtımına çıktım. O esnada trafik polislerimizin uygulamasına denk geldim. Hava oldukça soğuktu. Sağ olsun Trafik Polisi Rıdvan Bey, hiç tereddüt etmeden yeni aldığı eldivenini bana hediye etti. O gün motivasyonumu, gönlümü ve kalbimi gerçekten ısıttı. Bu güzel anı kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım ve kısa sürede çok güzel yorumlar, yüksek beğeni ve takdir aldı. Bu vesileyle başta Rıdvan Bey olmak üzere tüm trafik polisi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.