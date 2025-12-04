Haberler

Manavgat'ta 2. dalga rüşvet operasyonda 3 tutuklama

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşinin tutuklanması olayıyla bağlantılı 2. dalga operasyonunda aralarında mevcut belediye çalışanları ile eski belediye personelinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşinin tutuklanması olayıyla bağlantılı 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında mevcut belediye çalışanları ile eski belediye personelinin de bulunduğu 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haklarında yakalama çıkarılan 49 kişiden 19'u jandarma tarafından gözaltına alınmış 30 kişinin ise ifadesine başvurulmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 19 kişiden 7'si dün ve bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, yine bugün adliyeye çıkarılan Şükrü Sözen döneminin Kültür Müdürü ve belediye emekli başkanı yardımcısı Halis A., emekli Zabıta Müdürü Turgay Ş. ile mevcut Kültür Müdürvekili Gülcan B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

