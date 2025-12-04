Haberler

Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir kişi evinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki O.Ö.'den haber alamayan iş arkadaşları, şahsın ikametine giderek komşularla birlikte eve girdi. İçeride hareketsiz halde bulunan O.Ö.'nün bulunduğu evde mutfak tüpünün açık olduğu tespit edildi. Dışarı çıkarılan O.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde olayın intihar girişimi olabileceği üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.