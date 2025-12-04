Haberler

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'da asırlık tarıhı evler restorasyon beklıyor

Kahramanmaraş'da asırlık tarıhı evler restorasyon beklıyor

Kahramanmaraş'da asrın felaketinde hasar gören tarihi konaklar, evler ve hamamlar restore edilmeyi bekliyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:57

Paylaş





Kahramanmaraş'ın merkezinde yer alan ve şehrin tarihî dokusunu oluşturan asırlık evler, uzun süredir kapsamlı bir restorasyon süreci bekliyor.

Asrın felaketinde bazıları hasar görürken bazıları ayakta kalmayı başaran konakların yeniden yapılması ve korunması isteniyor. Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi evler, hanlar, hamamlar ve konaklar özellikle Fevzipaşa, Gazipaşa, Şehit Evliya ve Ekmekçi mahallelerinde yoğun olarak bulunuyor. Bölge sakinleri, bu yapıların şehrin geçmişini temsil ettiğini ve uygun projelerle yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti. Depremde hasar gören yapıların tespit çalışmalarının yapıldığını öğrenilirken sağlam kalan birçok konağın da doğru planlamayla turizme kazandırılabileceği aktarıldı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Erşan, "Bir an önce bu konakların ve evlerin yeniden yapılması ve restore edilmesini bekliyoruz. Özellikle kitap ve kültür evleri yapılır" dedi. Selami Aytemiz ise, "Konaklar terk edilmiş halde bekliyor. Büyüklerimizin buralara el atması lazım. Ben çocukken buralarda zenginlerin lüks evleriydi ve şimdi boş halde duruyor" diye konuştu. Arzu Erşan'da, "Gençlerimizin bu insanların nasıl yaşadığını bilmesi lazım. Yapılması lazım ve insanlara gösterilmeli" şeklinde konuştu.