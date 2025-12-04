Haberler

İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir lisenin bahçesinde park halindeki otomobilin cam tavanına yorgun mermi isabet etti. Teneffüs sırasında bahçede oyun oynayan öğrenciler, ses üzerine panikle kaçıştı.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 14:47

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir lisenin bahçesinde park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.



Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde park halinde bulunan bir otomobilin cam tavanına, nereden geldiği belirlenemeyen mermi düştü. Olayın teneffüs saatinde meydana gelmesi ve öğrencilerin o sırada bahçede oyun oynaması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, merminin top oynayan öğrencilerin yaklaşık 2 metre uzağındaki araca isabet ettiği, sesin duyulmasıyla çocukların koşarak uzaklaştığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Olay anına ilişkin görüntüleri izleyen vatandaş, büyük bir tehlike atlatıldığını belirterek, "Mermi arabaya isabet etmiş. Allah'tan kimsede bir şey yok. Görüntülerde çocukların kaçıştığı görülüyor. Olayın nereden ve neden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.

