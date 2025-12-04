Beyaz eşya yüklü tır alev topuna döndü! Milyonlarca TL değerinde eşya kül oldu

Şanlıurfa’da seyir halindeki tırda korku dolu anlar yaşandı. Dorsesinde beyaz eşya yüklü olan tır alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü.

Yangın, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kazlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü, tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili otoyol jandarması inceleme çalışması başlattı

