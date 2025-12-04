Nemrut'ta skandal hareket! Aydın Aydın 2100 yıllık tarihi eseri hiçe saydı

Kaynak: Instagram

Emeğin değerini savunmak istiyorsan, tarihe saldırmazsın. Kültürü korumayı bilmeyen biri, müziğini nasıl koruyacak? Şimdi yetkililerin inceleme başlattığını öğrendim. Kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat var mı diye inceleme başlatıldı.

Eğer o taşlarda tahribat varsa, Aydın Aydın yapay zekâdan değil; kanundan yiyecek darbeyi. Hatta belki de en ağır cezayı robotlar değil, yasalar verecek. Bu olay bize bir kez daha şunu gösterdi gerçekten de bazıları yapay zekadan değil, yetersiz zekadan korkmalı!

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor."

Kaynak: Sosyal medya