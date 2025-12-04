Ataşehir'de feci kaza! Yolcu otobüsü motosiklete çarptı: 2 yaralı
Ataşehir'de gece saatleri seyir halindeki yolcu otobüsü motosiklete çarptı. Olayda motosikletteki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de seyreden 34 LCF 376 plakalı yolcu servisine, sokağa döneceği sırada aynı istikamette ilerleyen 34 HBA 363 plakalı motosiklet yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.
Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan servis şoförü de tedbiren hastaneye götürüldü.
Motosiklette bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.