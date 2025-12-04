Haberler

Adana'da park yeri tartışması aileleri karşı karşıya getirdi

Adana'da iki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma iki aileyi karşı karşıya getirdi.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 12:01

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde park yeri nedeniyle başlayan gerginlik, iki aile arasında aylardır süren bir husumete dönüştü. İddiaya göre, evinin önüne park edilen araç nedeniyle defalarca uyarıda bulunan Nazmiye Polat, aynı kişi tarafından darbedildiğini, biber gazına maruz kaldığını ve ailesinin sürekli tehdit edildiğini ileri sürdü.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nazmiye Polat (61), "İ.S. isimli kişiyi ne tanırdım ne bilirdim. Benim kapımın önüne 2 arabasını birden park ettiğini gördüm ve uyardım. Eve girmekte zorlandığımı ve başka bir yere park etmesini söyledim. Kendisi bana ağza alınmayacak küfürler ederek arabayı üzerime sürdü. Diğer gün arabasını yeniden benim evimin önüne koyduğunda tekrar uyardım ve kendisi beni darp etti. Aynı kişi eşimin 3 tane dişini kırdı. Eşim KOAH hastası, ben kanser hastasıyım. 27 Kasım günü benim oğlum kapının önünde dururken oğluma laf atıyor. Bende dışarı çıktığımda bana biber gazı sıkarak yüzümden bıçakladı. Her tarafımı mosmor yaptı. Kolumun bir tanesi hiç kalkmıyor. Mideme tekme attı nefes almakta zorlanıyorum. Evlerini terk ettiklerini söylemişler ama evlerindeler. Bu adam 2 aydır burada bize kan kusturdu. Kızlarıma ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben bir şey demeye kalkınca beni kameraya almaya başladı. Beni ve kızlarımı gördüğü her yerde kayda aldı. Bunu sayısız defa denedi ve en sonunda bunu yaptı. Zaten planlı olmasa bir adamın elinde biber gazı olur mu?" dedi.



Nazmiye Polat'ın oğlu Furkan Poyraz ise, "Kapının önüne çıktığımda evimizin önüne geldi. Bu adam beni her gördüğü yerde tahrik edip sözlü tacizlerde bulunuyordu. 'Sen de bekle, sana yapacaklarımı göreceksin' diyordu bana. Bunu söylemesinin nedeni ise annemi ve babamı darp etmiş olması. Her seferinde aynı şeyi yapıyordu. Beni burada defalarca öldürmekle tehdit etti. Peşime mafya tarzı adamlar taktı. Bana yine laflar söylediğinde ben konuşmaya başladığımda telefonu çıkarıp videoya almaya başladı. Videoda da göründüğü gibi ağır bir tahrik var. Buna rağmen ben gitmesini söyledim. Bıçakla anneme saldırınca ben annemi korudum. Paylaştığı videoda kesikler var. Kestiği yerlerde bana hakaretler tehditler yağdırdı ve sonra tekrar kayda başladı" şeklinde konuştu.

İddiaların hedefindeki İ.S., eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.