Bakan Tunç'dan engelli hükümlülere açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 3-7 Aralık tarihleri arasında engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleri açık görüş olarak yapmalına imkan sağlayacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 01:21

Bakan Tunç Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli hükümlü ve tutuklara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

