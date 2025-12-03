Ankara’da şoke eden manzara! Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı!

Gölbaşı’nda boş bir arazide kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan tonlarca sucuk, kavurma ve salam paniğe neden oldu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir arazide bulunan yüzlerce kilo et ürünü büyük şaşkınlığa yol açtı. Kim tarafından ve ne amaçla araziye bırakıldığı belirlenemeyen sucuk, kavurma ve salamlar, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan boş bir arazide çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde araziye atıldığı görüldü. Bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, görüntüleri yetkili kurumlara ileterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye belediye, polis ve ilgili denetim ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Ekipler tarafından ürünlerin sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin inceleme başlatılırken, et ürünlerinin kim ya da kimler tarafından araziye bırakıldığının tespiti için soruşturma sürdürülüyor

