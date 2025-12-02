Şişli'de korku dolu anlar! Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Şişli'de gece saatleri sokakta yürüyen bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda saldırıya uğrayan kişi kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Eskişehir Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Akağalar Caddesi üzerinde gördüğü kişiye silahla atış açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırının düzenlendiği olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlardan saldırı hakkında bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

