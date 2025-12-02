Sinop’ta kömürlük yangını

Sinop’ta bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:53

Paylaş



ABONE OL

Olay, 22.30 sıralarında Korucuk Mahallesi, Tırkışlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın kömürlüğünde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları tamamlandı.