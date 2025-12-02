Kocaeli'de akılalmaz olay! İnşaat çalışması yatak odasını yıktı: İçerisi betonla doldu

Giriş Tarihi: 02.12.2025 18:35

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir inşaatta devam eden beton atma çalışmaları sırasında, şantiyenin hemen bitişiğindeki 5 katlı apartmanın birinci katında büyük bir gürültü koptu.

DUVAR YIKILDI, ODA BETONLA DOLDU

İnşaat alanından gelen baskı sonucu, M.R.Ç.'ye ait dairenin yatak odasının duvarı bir anda yıkıldı. Yıkılan duvardan içeriye tonlarca ağırlığındaki yaş beton aktı. Odanın içi kısa sürede inşaat malzemeleri ve betonla doldu.

İŞÇİLER ZİLİ ÇALINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Facia sırasında evinde uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., yaşananlardan habersizdi. Durumu fark eden inşaat işçileri, hemen apartmana koşarak dairenin zilini çaldı. Zilin çalmasıyla uyanan ve kapıyı açan ev sahibi, işçilerin uyarısıyla yatak odasına yöneldi. Kapıyı açtığında odasının duvarının yok olduğunu ve içerisinin betonla dolduğunu gören ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.