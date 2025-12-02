Kocaeli'de akılalmaz olay! İnşaat çalışması yatak odasını yıktı: İçerisi betonla doldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı bir binanın yanındaki inşaatta beton dökümü sırasında korku dolu anlar yaşandı. Çalışma sırasında basınca dayanamayan daire duvarı yıkıldı, yatak odası beton yığınına döndü. Olay sırasında uykuda olan ev sahibi, kapısının çalınmasıyla uyandı, odasını betonla dolu halde görünce şoke oldu.
Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir inşaatta devam eden beton atma çalışmaları sırasında, şantiyenin hemen bitişiğindeki 5 katlı apartmanın birinci katında büyük bir gürültü koptu.
DUVAR YIKILDI, ODA BETONLA DOLDU
İnşaat alanından gelen baskı sonucu, M.R.Ç.'ye ait dairenin yatak odasının duvarı bir anda yıkıldı. Yıkılan duvardan içeriye tonlarca ağırlığındaki yaş beton aktı. Odanın içi kısa sürede inşaat malzemeleri ve betonla doldu.
İŞÇİLER ZİLİ ÇALINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Facia sırasında evinde uykuda olan daire sahibi M.R.Ç., yaşananlardan habersizdi. Durumu fark eden inşaat işçileri, hemen apartmana koşarak dairenin zilini çaldı. Zilin çalmasıyla uyanan ve kapıyı açan ev sahibi, işçilerin uyarısıyla yatak odasına yöneldi. Kapıyı açtığında odasının duvarının yok olduğunu ve içerisinin betonla dolduğunu gören ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
AFAD VE İTFAİYE BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hem hasar gören dairede hem de inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi.
Öte yandan, inşaatı yapan müteahhidin dairede oluşan maddi hasarı karşılayacağı öğrenildi.